Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Çırdak köyünde S.A'nın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Yapılan operasyonda şüpheliye ait tarlada ekili halde 2 bin 200 kök kenevir ele geçirdi.

S.A, gözaltına alındı.