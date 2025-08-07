Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Kaşınmayı bırakın, bunları deneyin! Yaz aylarının kabusu sivrisinek ısırıkları için uzmanlardan soğuk ve sıcak tedavi önerileri!

        Kaşınmayı bırakın, bunları deneyin! Yaz aylarının kabusu sivrisinek ısırıkları için uzmanlardan soğuk ve sıcak tedavi önerileri!

        Yaz aylarının vazgeçilmez sorunlarından biri sivrisinek ısırıkları ve neden olduğu dayanılmaz kaşıntıdır. Kimi insanlar, kaşıntıyı bastırmak için tırnakla iz bırakma ya da sıcak kaşık yöntemi gibi geleneksel çözümlere başvurur. Ancak uzmanlara göre, hem anında hem de uzun vadede etkili sonuçlar için daha bilimsel yöntemler tercih edilmelidir. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2025 - 11:30 Güncelleme: 07.08.2025 - 11:30
        Kaşınmayı bırakın, bunları deneyin!
        Sivrisinek ısırıkları, yaz keyfini gölgeleyen en yaygın sorunlardan biridir. Kaşımak kısa süreli rahatlama sağlasa da aslında sorunu daha da büyütebilir. Uzmanlar, kaşıntıyı hızlıca hafifletmek ve yeniden oluşmasını önlemek için hem pratik hem de tıbbi çözümler öneriyor.

        NEDEN SİVRİSİNEK ISIRIĞI KAŞINTI YAPAR?

        Sivrisineklerin kan emmesi için yalnızca dişileri harekete geçer. Yumurtlayabilmek için kana ihtiyaç duyan dişi sivrisinekler, cildinize konduklarında tükürük salgılarlar. Bu salgıda, hem cildi uyuşturan hem de kan damarlarını genişleterek kan akışını hızlandıran proteinler bulunur.

        Bu işlem sırasında sivrisinekler, iğne gibi olan ve küçük tırtıklı bıçakçıklarla kaplı hortumlarını derinize sokar. Vücudunuz bu proteine karşı bağışıklık tepkisi verir ve histamin salgılar. Histamin ise kaşıntı ve şişmenin ana nedenidir.

        NEDEN KAŞIMAK GEÇİCİ RAHATLAMA SAĞLAR?

        Kaşımak, beyne “acı” sinyali göndererek kaşıntıyı bastırır. Bu sırada serotonin salgılanır ve kısa süreli rahatlama hissi oluşur. Sıcak kaşık, soğuk sprey ya da tırnakla “X” işareti yapma gibi yöntemler bu nedenle işe yarar. Ancak aşırı kaşımak cildi tahriş eder, yeni histamin salınımını tetikler ve kaşıntı döngüsünü uzatır.

        SOĞUK VE MENTOLLÜ ÜRÜNLER ETKİLİDİR

        Buz torbası, soğuk sprey veya mentollü bir merhem kısa sürede rahatlama sağlar. Bu ürünler, hem kaşıntıyı bastıran sinir yollarını devreye sokar hem de damarları büzerek şişliği azaltır. Soğuk etkisini uzun süre tutmak için soğutucu ürünlerin üzerine ince bir bant yapıştırmak, özellikle çocuklarda tırnakla kaşımanın önüne geçer.

        ANTİHİSTAMİNİKLER DAHA KALICI ÇÖZÜM SUNAR

        Kaşıntının temel sebebi histamin olduğundan, ağızdan alınan antihistaminikler daha kalıcı etki sağlar. Krem formundakilere kıyasla tabletler, tüm vücuttaki bağışıklık tepkisini azaltır. Sivrisineklerin yoğun olduğu bölgelerde kamp yapmadan önce veya yaz boyunca düzenli olarak antihistaminik kullanmak, ısırıkların etkisini en baştan hafifletebilir.

        UYARI: Antihistaminik ilaç alımından önce mutlaka uzman bir doktora danışılmalıdır.

        SICAK UYGULAMA DA BİR SEÇENEK

        Soğuk yerine sıcak tercih edenler için ılık kompresler ya da sıcak suya batırılmış bezler de kaşıntıyı bastırabilir. Ancak sıcak kaşık gibi yöntemler ciltte yanık riski taşıdığı için önerilmez.

        KAŞINTIYI AZALTMAK İÇİN ÖNLEYİCİ ADIMLAR

        En etkili yöntem, sivrisinek ısırığını en baştan engellemektir. Dışarı çıkarken böcek kovucu sprey kullanmak, uzun kollu kıyafetler giymek ve sivrisineklerin yoğun olduğu alanlarda ince yüz filesi takmak korunma sağlar. Isırık oluştuğunda ise aloe vera jeli ile birlikte hidrokortizon krem uygulamak kaşıntıyı büyük ölçüde azaltır.

        Kaynak: The New York Times

        Fotoğraf kaynak: IStock/Shutterstock

