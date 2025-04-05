Kasımpaşa U17 Takımı, Elit B Ligi'nde şampiyon oldu!

Son dönemde futbol akademisine yaptığı yatırım ve elde ettiği başarılarla Türk futbolunun geleceğine büyük katkıda bulunan Kasımpaşa, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Kasımpaşa 17 Yaş Altı Takımı, Elit B Ligi’nde şampiyon olup Elit A Ligi'ne yükseldi.

REKLAM advertisement1

Kayserispor’u 6-1 mağlup eden Kasımpaşa U17 Takımı, bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek büyük bir başarıya imza attı.

MURAT GÜLER'DEN HAT-TRICK! Kasımpaşa'nın genç yıldız adayı Murat Güler attığı 3 golle maça damgasını vururken, diğer goller Hamza Gürel, Efe Kaan Gündoğdu ve Alperen Kolay'dan geldi. REKLAM

KUPAYA U19'LA ÇIKIP ALKIŞ TOPLADI Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'na da U19 takımıyla çıkmıştı. Kasımpaşa'nın gençleri, Gençlerbirliği'ni eleyerek adını gruplara yazdırmış ve grupta da güçlü rakiplerine karşı ortaya koydukları mücadeleyle futbol kamuoyunun takdirini kazanmıştı.