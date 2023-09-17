Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş: Geri dönüş önemliydi

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Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Kasımpaşa deplasmanda karşılaştığı Corendon Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kemal Özdeş, "Maçın zor olacağını biliyorduk. Kendi oyunumuzu oynarsak kazanacağımızı öngörüyorduk. Rakip oyuna iyi başladı. Gole kadar bizi savunmaya zorladırlar. İki fırsatımız var, bu da geçiş oyunuyla oldu. 2-0 geriye düştük. 6-7 dakika içinde iki gol yedik. İlk yarının son dakikasında bulduğumuz gol bizi umutlandırdı. 51’de yine benzer gol yedik. En çok çalıştığımız yerden 3. golü yedik. 3 oyuncu değişikliği enerjimizi arttırdı. Bu kez aynı oyunu rakip yarı alanda oynadık. 3-2’den sonra daha doğru oynadık. Bugün belki oyuncularımın doğru oyunu son bölümde oynamaları bize beraberliği getirdi. Kazanacak pozisyonları bulduk. Alanya takımı ilk yarıdaki oyunuyla kazanmaya yakındı" ifadelerini kullandı.

"DAHA ETKİLİ BİR KASIMPAŞA OLACAK" 70. dakikadan sonra geri döndüklerini ve maçı kazanmaya yakın pozisyonları da bulduklarını ifade eden Özdeş, “Takımımız geç oluştu. İstediğimiz oyucuları kadromuza kattık. 4 farklı oyuncuyla oynadık. Yıl sonuna kadar etkili bir Kasımpaşa olacak. En büyük üzüntümüz aynı golleri yemek oldu. Bunları gidermek zorundayız. 70’ten sonra coşkumuz referans olacak. Devam edeceğiz, geri dönüş önemliydi. Bugün seyri zevki yüksek bir maç oldu. Ama sonra iyi bir geri dönüş oldu, önümüzdeki haftaya hazırlanacağız” diye konuştu.