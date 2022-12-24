Kasımpaşa'ya konuk olduğu son beş Süper Lig maçının üçünü kazanan Sivasspor (1B 1M), aldığı galibiyetlerin tamamında üçer gol sevinci yaşadı.

Sivasspor'a rakip olduğu son Süper Lig maçını kazanan Kasımpaşa (Mayıs 2022), Şubat 2014'ten bu yana kırmızı-beyazlıları üst üste 2+ kez mağlup edemiyor (3G).

Evinde oynadığı son dokuz Süper Lig maçının ikisini kazanabilen Kasımpaşa (1B 6M), aldığı galibiyetlerde kalesini gole kapattı ancak puan kaybı yaşadığı karşılaşmalarda toplam 22 gol yedi.