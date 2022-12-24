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Kasımpaşa - Sivasspor maçı CANLI YAYIN

Kasımpaşa - Sivasspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Kasımpaşa, Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşıyor. İstanbul temsilcisinin ligde 15 puanla 14. sırada bulunurken, Sivas temsilcisi ise 11 puanla 17. sırada bulunuyor. Kasımpaşa-Sivasspor maçının canlı anlatımı ve maça dair detaylar haberimizde...

Giriş: 24.12.2022 - 15:20 | Güncelleme: ABONE OL
Kasımpaşa - Sivasspor maçı CANLI YAYIN
AA / HABERTURK.COM

STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
HAKEM: Sarper Barış Saka
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN Sports 2

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında evinde Sivasspor ile karşılaşıyor.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Petretta, Bruma, Graovac, Hadergjonaj, Aytaç, Tirpan, Ben Ouanes, Hajradinovic, Fall, Koita
Sivasspor: Ali Şaşal, Camara, Goutas, Caner, Uğur, Ulvestad, Robin, Charisis, Erdoğan, Yatabare, Saba

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki karşılaşma hakem Sarper Barış Saka yönetiyor.

Ligde geride kalan 14 haftada 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan Sivas temsilcisi, 11 puan topladı.

Kırmızı-beyazlı ekipte Kasımpaşa maçı öncesi Leke James, Aaron Appindangoye, Clinton N'Jie ve Alaaddin Okumuş'un sakatlığı bulunuyor.

Sivasspor'a rakip olduğu son Süper Lig maçını kazanan Kasımpaşa (Mayıs 2022), Şubat 2014'ten bu yana kırmızı-beyazlıları üst üste 2+ kez mağlup edemiyor (3G).

Kasımpaşa'ya konuk olduğu son beş Süper Lig maçının üçünü kazanan Sivasspor (1B 1M), aldığı galibiyetlerin tamamında üçer gol sevinci yaşadı.

Evinde oynadığı son dokuz Süper Lig maçının ikisini kazanabilen Kasımpaşa (1B 6M), aldığı galibiyetlerde kalesini gole kapattı ancak puan kaybı yaşadığı karşılaşmalarda toplam 22 gol yedi.

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