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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa-Sivasspor: 0-0 (MAÇ SONUCU) - EMS Yapı Sivasspor Haberleri

        Kasımpaşa-Sivasspor: 0-0 (MAÇ SONUCU)

        Kasımpaşa ile Sivasspor, Süper Lig'in 28. haftasında karşı karşıya gelirken, mücadele 0-0 beraberlikle tamamlandı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01.03.2024 - 19:07 Güncelleme: 01.03.2024 - 22:08
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        Trendyol Süper Lig'de 28. haftanın açılış maçında Kasımpaşa ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı gibi 0-0 beraberlikle sona erdi.

        Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Kasımpaşa, bu sonucun ardından puanını 40'a yükseltti ve 5. sıradaki yerini korudu.

        Yenilmezlik serisini 6 maça taşıyan 6. sıradaki Sivasspor ise puanını 38'e yükseltti.

        Süper Lig'de gelecek hafta Kasımpaşa, İstanbulspor'a konuk olacak. Sivasspor ise evinde Alanyaspor'u konuk edecek.

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        MAÇTAN DAKİKALAR

        33. dakikada Yasin Özcan'ın soldan verdiği pas sonrası ceza yayının çaprazından Oğulcan Çağlayan şutunu çekti, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        39. dakikada Hajradinovic'in pasıyla ceza yayı üstünde topla buluşan Oğulcan Çağlayan'ın şutunda top yandan auta gitti.

        69. dakikada Hajradinovic'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırmak istediği topu Omeruo ceza yayından kaleye gönderdi, meşin yuvarlak auta çıktı.

        80. dakikada sağ taraftan gelişen Sivasspor atağında Murat Paluli ceza sahasına girerek yerden içeri sert bir pas gönderdi. Arka direkte Kasımpaşalı Winck'in ters vuruşuyla meşin yuvarlak kornere çıktı.

        88. dakikada Sivasspor gole yaklaştı. Ceza sahası dışında topla buluşan Koita, Kasımpaşalı savunmacıların arasından sıyrılarak ceza sahasına girerek şutunu çekti. Koita kaleciden dönen topu tekrar tamamlayarak boş kaleye gönderse de kale önünde Porozo meşin yuvarlağın filelere gitmesine izin vermedi.

        Stat: Recep Tayyip Erdoğan

        Hakemler: Burak Şeker, Murat Altan, Mert Bulut

        Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Porozo, Yasin Özcan, Sadiku (Dk .65 Gökhan Gül), Ben Ouanes (Dk. 77 Rochinha), Hajradinovic, Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan (Dk. 65 Fall), Da Costa

        EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Turgunboev (Dk. 90+4 Hakan Arslan), Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Poungouras, Uğur Çiftçi, Murat Paluli, İbrahim Akdağ (Dk.84 Charisis), Caktas (Dk. 90+4 Camara), Manaj, Menig (Dk. 68 Koita)

        Sarı kartlar: Dk. 52 Winck, Dk. 90+1 Rochinha (Kasımpaşa), Dk. 55 Poungouras (EMS Yapı Sivasspor)

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