Kasımpaşa, Nursal Bilgin’i unutmadı

Kasımpaşa, hayatını kaybeden eski sportif direktörü Nursal Bilgin'i unutmadı.

Lacivert-beyazlı kulüp, Denizlispor mücadelesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden eski sportif direktörü Nursal Bilgin'in yerini Kayserispor mücadelesinde boş bıraktı. Yedek kulübesinde Bilgin'in oturduğu koltukta fotoğrafı yer alırken, karanfiller konuldu.

Öte yandan tribünde de ‘Nursal Abi daima kalbimizdesin’ pankartı asıldı.