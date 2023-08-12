Kasımpaşa - MKE Ankaragücü: 3-2 (MAÇ SONUCU)

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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile Ankaragücü kozlarını paylaştı. Beş golün atıldığı mücadeleyi ev sahibi Kasımpaşa, son dakika golüyle 3-2 kazanmayı başardı.

Sezona üç puanla başlayan lacivert-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 30'da Aytaç Kara, 69'da Fall ve 90+3'te Ben Ouanes kaydetti.

Başkent ekibinin golleri ise 73'te Efkan Bekiroğlu ve 78'de Cephas'tan geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR 16. dakikada hızlı gelişen ev sahibi ekip atağında Gomis'in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Hajradinovic'in karşı karşıya vuruşunda kaleci Gikiewicz soluna uzanarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi. 20. dakikada Efkan'ın pasıyla ceza sahasına hareketlenen Sowe, kaleci Gianniotis ile karşı karşıya kaldı. Zamanında çıkarak açıyı kapatan Yunan file bekçisi, topa müdahale etti. Penaltı noktasına gelen meşin yuvarlağa Efkan hareketlenirken bu kez savunmadaki Gökhan tehlikeyi uzaklaştırdı. 30. dakikada lacivert-beyazlılar öne geçti. Sol kanatta taç çizgisi yakınından kazanılan serbest vuruşu Aytaç kullandı. Bu oyuncunun kale önüne sert gönderdiği meşin yuvarlak yerden sekerek ağlarla buluştu: 1-0.

38. dakikada Tolga'nın ortasında göğsüyle topu kontrol eden Sowe iki rakibinden sıyrıldıktan sonra altıpas içi sol çaprazdan şutunu çıkardı. Meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı. 43. dakikada Ben Ouanes'in ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Winck'in sert şutunda meşin yuvarlak yan direkten döndü. 45+1. dakikada Dokanovic'in ceza sahası dışından şutunda top yan direğe çarparak oyun alanına geldi.

45+2. dakikada Hajradinovic'in pasına kendi yarı sahasından hareketlenen Fall, tüm yarı sahayı geçerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Gikiewicz zamanında çıkarak meşin yuvarlağı çıkardı. 68. dakikada Gökhan Gül'ün uzaktan şutunda top az farkla yandan auta çıktı. 69. dakikada lacivert-beyazlı ekip farkı 2'ye çıkardı. Atakan'ın hatalı pasında araya giren Hajradinovic bekletmeden topu Fall'a oynadı. Ceza sahasına giren bu oyuncu, düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 2-0. 73. dakikada başkent temsilcisi farkı 1'e indirdi. Kaleye yaklaşık 35 metre uzaktan kazanılan serbest vuruşta Efkan Bekiroğlu, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara gönderdi: 2-1.

76. dakikada Gökhan Gül'ün ceza sahası dışından şutunda top üst direğe çarparak auta gitti. 78. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği yakaladı. Soldan ceza sahasına giren Alper Uludağ'ın içeri çevirdiği topu kaleci Gianniotis tokatladı. Altıpas gerisine düşen meşin yuvarlağı tamamlayan Cephas, skora denge getirdi: 2-2. 90+1. dakikada Hajradinovic'in uzaktan şutunda top yan direkten döndü. Ceza sahasında meşin yuvarlağı uygun durumda kontrol eden Fall'ın şutunda bu kez kaleci Gikiewicz gole izin vermedi. Dönen topu Fall bir kez daha kaleye göndermek istedi ancak araya giren savunma topu kornere çeldi. 90+3. dakikada Kasımpaşa golü buldu. Ben Ouanes'in ceza sahası dışından sert şutunda top kalecinin sağından ağlara gitti: 3-2

Stat: Recep Tayyip Erdoğan Hakemler: Bahattin Şimşek, Erdem Bayık, İbrahim Bozbey Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Yasin Özcan, Tuncer Duhan Aksu, Ben Ouanes, Aytaç Kara, Gökhan Gül, Hajradinovic, Gomis (Dk. 77 Erdem Çetinkaya), Fall MKE Ankaragücü: Gikiewicz, Radakovic, Atakan Çankaya (Dk. 71 Cephas), Mujakic, Kitsiou, Tolga Ciğerci (Dk. 72 Cem Tuna Türkmen), Djokanovic (Dk. 79 Pedrinho), Hanousek (Dk. 71 Alper Uludağ), Beridze (Dk. 46 Chatzigiovanis), Efkan Bekiroğlu, Sowe Goller: Dk. 30 Aytaç Kara, Dk. 69 Fall, Dk. 90+3 Ben Ouanes (Kasımpaşa), Dk. 73 Efkan Bekiroğlu, Dk. 78 Cephas (MKE Ankaragücü) Sarı kart: Dk 90+4 Ben Ouanes (Kasımpaşa)