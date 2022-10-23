Yaptığı maçların 5'ini kazanan, birinde berabere kalan ve 4'ünden mağlup ayrılan Kayserispor ise 16 puan elde etti.

Süper Lig'de çıktığı 10 mücadelede 4 galibiyet, bir beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, hanesine 13 puan yazdırdı.