STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

HAKEM: Cüneyt Çakır

SAAT: 13.30

YAYIN: beIN Sports 2

KASIMPAŞA: Harun, Hadergjonaj, Donk, Brecka, Eren, Tarkan, Travnik, Eysseric, Dirar, Yusuf, Jørgensen

GÖZTEPE: İrfan, Murat, Atınç, Kahraman, Burekovic, Atakan, Obinna, Halil, Yalçın, Ndiaye, Jahovic

CANLI ANLATIM...

Süper Lig'de 6 maçtır kazanamayan Kasımpaşa, bir galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 6 puan topladı.

Ligde bir galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan Göztepe ise hanesine 5 puan yazdırabildi.