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Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı CANLI YAYIN

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Gaziantep FK'yi konuk ediyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede kazanan taraf kupada adını çeyrek finale yazdıracak

08.02.2022 - 13:45 | Güncelleme: ABONE OL
Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı CANLI YAYIN

STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı
HAKEM: Fırat Aydınus
SAAT: 14.30
YAYIN: A Spor

KASIMPAŞA: Harun, Feyzi, Donk, Spajic, Eren, Doğucan, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Mortadha, Umut
TEKNİK DİREKTÖR: Sami Uğurlu

GAZİANTEP FK: Günay, Oğuz, Ertuğrul, Djilobodji, Tosca, Mendyl, Furkan, Vetrih, Recep, Figueiredo, Muhammet
TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kasımpaşa, Gaziantep FK'yi konuk ediyor.

Kupanın 4. turunda Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor'u 5-0 mağlup eden Kasımpaşa, 5. turda ise Kocaelispor'u 5-3 yenerek son 16 turuna adını yazdırdı.

Gaziantep FK ise Sakaryaspor'u 3-1'le geçtikten sonra 5. turda Bursaspor'la eşleşti. Gaziantep FK, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren karşılaşmada yeşil-beyazlı rakibine penaltılarda 5-4 üstünlük kurarak son 16 turuna yükseldi.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede kazanan taraf kupada adını çeyrek finale yazdıracak.

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