STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

HAKEM: Fırat Aydınus

SAAT: 14.30

YAYIN: A Spor

KASIMPAŞA: Harun, Feyzi, Donk, Spajic, Eren, Doğucan, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Mortadha, Umut

TEKNİK DİREKTÖR: Sami Uğurlu

GAZİANTEP FK: Günay, Oğuz, Ertuğrul, Djilobodji, Tosca, Mendyl, Furkan, Vetrih, Recep, Figueiredo, Muhammet

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kasımpaşa, Gaziantep FK'yi konuk ediyor.

Kupanın 4. turunda Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor'u 5-0 mağlup eden Kasımpaşa, 5. turda ise Kocaelispor'u 5-3 yenerek son 16 turuna adını yazdırdı.

Gaziantep FK ise Sakaryaspor'u 3-1'le geçtikten sonra 5. turda Bursaspor'la eşleşti. Gaziantep FK, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren karşılaşmada yeşil-beyazlı rakibine penaltılarda 5-4 üstünlük kurarak son 16 turuna yükseldi.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede kazanan taraf kupada adını çeyrek finale yazdıracak.