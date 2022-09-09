Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün oynanacak ve hangi kanalda izlenecek? Kasımpaşa Galatasaray maçı biletleri ne kadar, kaç lira? GS maçı bugün mü, yarın mı ve saat kaçta?

Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün oynanacak? Kasımpaşa Galatasaray maçı biletleri...

Süper Lig'de 6. hafta heyecanı bu akşam başlıyor. Oldukça çarpıcı maçların oynanacağı haftada sonucu en çok merak edilen karşılaşmalardan biri olan Kasımpaşa Galatasaray mücadelesinin ayrıntıları belli oldu. İşte, zorlu maçın tarihi, yayıncısı ve bilet fiyatlarına ilişkin tüm bilgiler...

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