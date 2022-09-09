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Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün oynanacak ve hangi kanalda izlenecek? Kasımpaşa Galatasaray maçı biletleri ne kadar, kaç lira? GS maçı bugün mü, yarın mı ve saat kaçta?

Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün oynanacak? Kasımpaşa Galatasaray maçı biletleri...

Süper Lig'de 6. hafta heyecanı bu akşam başlıyor. Oldukça çarpıcı maçların oynanacağı haftada sonucu en çok merak edilen karşılaşmalardan biri olan Kasımpaşa Galatasaray mücadelesinin ayrıntıları belli oldu. İşte, zorlu maçın tarihi, yayıncısı ve bilet fiyatlarına ilişkin tüm bilgiler...

09.09.2022 - 17:59 | Güncelleme: ABONE OL

  • Kasımpaşa Galatasaray maçı için artık nefesler tutulmuş durumda. Ligin köklü ekiplerinden Kasımpaşa ile bu sezon 3 sezonluk şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Galatasaray'ın zorlu mücadelesine ilişkin bilgileri bir araya getirdik. Peki, gözlerin çevrildiği Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün oynanacak ve bilet fiyatları ne kadar?

  • KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

    Kasımpaşa Galatasaray maçı 11 Eylül Pazar günü oynanacak ve saat 20:00'de başlayacak.

  • KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

    Kasımpaşa Galatasaray maçı beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.

    GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

    Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Emin Bayram, Van Aanholt, Torreira, Oliviera, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Seferovic.

  • BİLET FİYATLARI NE KADAR?

    Maraton kapalı B-C: 330 TL

    Maraton kapalı A-D: 320 TL

    Maraton açık C: 270 TL

    Maraton açık B-D: 260 TL

    Maraton açık A-E: 250 TL

    Misafir 300 TL

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