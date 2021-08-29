Kasımpaşa Galatasaray maçı için artık heyecan dorukta. Süper Lig 2021-2022 sezonunun 3. hafta maçına sahne olacak Kasımpaşa Galatasaray maçı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Kasımpaşa Galatasaray maçı bu akşam saat 19:15'de başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul; Hadergjonaj, Bruma, Tarkan, Eren; Travnik, Sadiku, Hajradinovic; Varga, Yusuf, Jorgensen.

Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Cicaldau, Berkan, Morutan, Barış Alper, Kerem, Diagne.