Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

Ligin geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, 16 puan topladı. Süper Lig'de yaptığı maçların 10'unu kazanan, 6'sında berabere kalan ve 4'ünü yitiren Galatasaray'ın ise 36 puanı bulunuyor.

Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 36 puanla 20. haftayı 6. sırada tamamladı.

Sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 1-0 kazanmıştı.

KASIMPAŞA - GALATASARAY

STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

HAKEM: Mete Kalkavan

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

KASIMPAŞA: Fatih, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Tirpan, Tarkan, Aytaç, Quaresma, Ndongala, Thiam

TEKNİK DİREKTÖR: Fuat Çapa

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Saracchi, Seri, Lemina, Ömer, Emre, Feghouli, Adem

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

KASIMPAŞA CEPHESİ

Kasımpaşa, Süper Lig'de çıktığı son 10 müsabakada 4 puan elde edebildi. Ligin geride kalan bölümünde istediği performansı sergileyemeyen lacivert-beyazlı ekip, bu süreçte 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. İstanbul temsilcisi, Süper Lig'de son 4 maçını kazanan Galatasaray'ı mağlup ederek kötü gidişe son vermeye çalışacak.

4 EKSİK

Lacivert-beyazlı takım, Galatasaray karşısında 4 futbolcusundan faydalanamayacak. Kasımpaşa'da kırmızı kart cezalısı Haris Hajradinovic'in yanı sıra sakatlıkları süren David Pavelka, Fode Koita ve Loret Sadiku, karşılaşmada forma giyemeyecek.

FUAT ÇAPA 9 YIL SONRA

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, lacivert-beyazlı takımın başında 9 yıl sonra tekrar maça çıkacak. Fuat Çapa, 2010-2011 sezonunun ikinci yarısında lacivert-beyazlı ekipte görev yapmıştı. Kasımpaşa, bu süreçte Çapa yönetiminde ligde oynadığı 17 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşamıştı.

GALATASARAY CEPHESİ

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, 16. haftada Göztepe'ye yenildikten sonra oynadığı müsabakalarda Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor'u mağlup etti. Galatasaray, Kasımpaşa maçından da üç puan alarak galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

BELHANDA CEZALI

Galatasaray'da sarı kart cezalısı olan Younes Belhanda, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Galatasaray'da ceza sınırında olan Adem Büyük ise müsabakada sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 22. haftadaki BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında oynayamayacak.