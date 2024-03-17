Kasımpaşa-Galatasaray: 3-4 (MAÇ SONUCU)

REKLAM advertisement1

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, Kasımpaşa engelini zor da olsa aşmayı başardı. Sarı-kırmızılılar 30. haftada konuk olduğu lacivert-beyazlıları 4-3 mağlup etti.

Gol düellosu şeklinde geçen nefes kesen mücadelede sarı-kırmızılılara üç puanı getiren golleri 27'de Mertens, 48 ve 83'te Icardi ile 90'da Vinicius kaydetti.

Kasımpaşa'nın golleri ise 34'te Icardi (k.k.), 57'de Aytaç Kara ve 77'de Nuno Da Costa'dan geldi.

PAŞA KIRMIZI KART GÖRDÜ, ICARDI PENALTI KAÇIRDI Kasımpaşa'da Winck 79. dakikada penaltıya sebep olup kırmızı kart görürken, beyaz noktaya giden Icardi penaltı atışından yararlanamadı. Kasımpaşa'nın kalecisi Gianniotis, Arjantinli yıldızın vuruşunda gole izin vermedi. Ligde üst üste 11. kez kazanan lider Galatasaray puanını 81'e çıkarırken, 5. sıradaki Kasımpaşa ise 43 puanda kaldı. REKLAM MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

MAÇTAN DAKİKALAR 5. dakikada Galatasaray etkili geldi. Sol kanattan ceza sahasına giren Kerem, müsait pozisyondaki Mertens'in önüne topu gönderdi. Mertens'in gelişine vuruşunda, kaleci Gianniotis ayaklarıyla golü önledi. 16. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan taç atışında topu kontrol eden Gökhan Gül, Galatasaray ceza sahasına girmeden sert vurdu, meşin yuvarlak yan direğe çarptı ve oyun alanına döndü. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı. 26. dakikada Kasımpaşa'nın sol kanattan Aytaç ile kullandığı kornerde, Galatasaray savunmasının ceza sahası dışına gönderdiği topa sol çaprazdan Yasin Özcan gelişine çok sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti. 27. dakikada Galatasaray öne geçti. Muslera'nın Kasımpaşa savunmasının arkasına gönderdiği uzun topa hareketlenen Barış Alper, geriden gelen Mertens'e pasını gönderdi. Kasımpaşa ceza sahası önünde topu kontrol eden Mertens'in şutunda, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-1.

34. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Aytaç'ın sol kanattan kullandığı kornerde Porozo'nun kafa vurduğu top Icardi'ye çarpıp ağlara gitti: 1-1. 48. dakikada Galatasaray bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan Mertens'in kullandığı serbest vuruşta ön direkte altı pas önünde kafayı vuran Icardi, meşin yuvarlağı ters köşeden ağlara yolladı: 1-2. 50. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Galatasaray ceza sahasına giren Da Costa, Hajradinovic'e pasını verdi. Bu oyuncunun yerden şutunda Muslera sağına uzanıp topu kontrol etti. 57. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Da Costa'nın pasıyla topla buluşan Aytaç Kara, Galatasaray kalesini cepheden gördüğü pozisyonda uzaktan yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 2-2. 65. dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Barış Alper Yılmaz'ın altı pas içine yaptığı ortayı kaleci Gianniotis ceza sahası dışına yumrukladı. Kerem Demirbay'ın topun gelişine sert şutunda kaleci Gianniotis yaptığı kurtarışla gole izin vermedi.

77. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Ben Ounes'in altı pas önüne gönderdiği topu Da Costa ağlara yolladı: 3-2. 79. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Savunmadan atılan uzun topla Kasımpaşa ceza sahasına giren Zaha, Winck ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan penaltı kararını verirken, Winck'e de kırmızı kartını gösterdi. 81. dakikada Galatasaray'da penaltıyı kullanmak için Icardi topun başına geçti. Icardi'nin kullandığı atışta sağına uzanan kaleci Gianniotis penaltıyı kurtardı. 83. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Ziyech'in sağ kanattan penaltı noktası üzerine yaptığı ortada Icardi kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 3-3. 90. dakikada Galatasaray öne geçti. Sol kanattan Köhn'ün yaptığı ortayı arka direkte Vinicius kafa ile Icardi'ye indirdi. Icardi'nin dönerek şutunda top yan direkten döndü. Boşta kalan meşin yuvarlağı önünde bulan Vinicius topu ağlara yolladı: 3-4.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, Abdullah Bora Özkara Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Porozo, Yasin Özcan (Dk. 90 Yunus Emre Gedik), Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Ben Ouanes, Da Costa Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan (Dk. 74 Ziyech), Nellson, Berkan Kutlu, Köhn, Torreira (Dk. 89 Tete), Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mertens (Dk. 89 Vinicius), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 63 Zaha), Icardi Goller: Dk. 27 Mertens, Dk. 48 ve Dk. 83 Icardi, Dk. 90 Vinicius (Galatasaray), Dk. 34 Icardi (Kendi kalesine), Dk. 57 Aytaç Kara, Dk. 77 Da Costa (Kasımpaşa) Kırmızı kart: Dk. 79 Winck (Kasımpaşa) Sarı kartlar: Dk. 14 Ben Ouanes, Dk. 29 Omeruo, Dk. 53 Gökhan Gül, Dk. 70 Aytaç Kara (Kasımpaşa), 90+3 Vinicius (Galatasaray)