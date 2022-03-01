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Kasımpaşa Fenerbahçe maçı hakem kararları doğru mu? Gol iptal mi?

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında tartışmalı pozisyonların yorumları

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği maçın hakemi Mete Kalkavan'ın ve VAR hakemi Özgür Yankaya'nın kararları beIN Sports'un hakem yorumcuları Lale Orta, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım tarafından değerlendirildi. İşte tartışmalı pozisyonlar

01.03.2022 - 09:40 | Güncelleme: FUTBOL

  • 8' Kim Min-Jae'nin Fall'a faulünde kart gerekir mi?

    Lale Orta: Faul ve uyarı kabul edilebilir.

    Deniz Çoban: Dakikadan bağımsız kart gerekmez.

    Bülent Yıldırım: Kart gerektirmez.

  • 13' Hajradinovic'in Crespo'ya faulü var mı, devam kararı doğru mu?

    Lale Orta: Faul kararı vermeliydi. Crespo'nun bileği döndü. Dizine müdahale var. Sarı kart olmalıydı.

    Deniz Çoban: Faul var. Sınırları da zorlayan bir faul. Uyarı ve sarı kart olabilirdi.

    Bülent Yıldırım: Çok net bir faul verilmeliydi.

  • 18' Spajic'in Rossi'ye müdahalesi var mı, penaltı mı?

    Lale Orta: Kesinlikle faul yok.

    Deniz Çoban: Topu çok temiz alıyor. Devam kararı doğru.

    Bülent Yıldırım: Faul yok.

  • 29' Spajic'in Rossi'ye müdahalesi var mı, devam kararı doğru mu?

    Lale Orta: Faul yok.

    Deniz Çoban: Oyuncunun düşüşü nedeniyle rahat bıraktı algısı vardı bende. Sağ ayağa takılıyor Rossi. Bu bir faul bence. Umut vaad eden atak ama bariz gol şansı yok. Kademesinde bir arkadaşı var. Faul ve sarı kart olmalıydı.

    Bülent Yıldırım: Yukarıdan ihlal yok, zeminde ihlal var. Faul ve sarı kart verilmeliydi. Rossi'nin ayağına yaptığı hamle iyi niyetli değil.

  • 38' Hajradinovic'in Arda'ya faulü kart gerekir mi?

    Lale Orta: Kazara dirseği geliyor. Sarı karta da gerek yok. Kolunu geçirirken farkında değil.

    Deniz Çoban: Kolu yüze geldiği için sarı kart verilmeliydi. İyi niyeti var Hajradinovic'in, art niyetli olsaydı kırmızı kart olurdu. Bu karar tamamen hakem takdiri.

    Bülent Yıldırım: Biz izlerken bile zorlanıyoruz. Hajradinovic'in niyetinden emin olamıyoruz. Tamamen hakem takdiri.

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