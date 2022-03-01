90+1' Szalai'nin golünden önce Valencia'nın Spajic'e müdahalesi var mı?
Lale Orta: Spajic kendini abartılı atıyor. Zor bir pozisyon. Yorum isteyen bir pozisyon. Temas var ama o temasla o kadar havalanmaz. Böyle bir penaltı verilebilir mi bu itmeyle. Golün iptal edilmesini daha doğru bir karar olarak görürdüm. UEFA, tek elle itmelerde VAR'ın müdahale etmesini istemiyor.
Deniz Çoban: Burada bir itme yok. O itme o oyuncuyu etkilemez. Faul yok. Bu oturup yorum yapacağınız bir pozisyon. Ne kadar itti, ne şiddetle itti? Bu bir yorum. Bu yorumu yapacak olan hakem. Bunu çözecek olan VAR değil. İki eliyle bariz şekilde, sonuçları açıkça ortaya çıkacak şekilde bir itme varsa VAR karışabilir. UEFA eğitim paketlerindeki örneklerde, tek elle itmelerde VAR'ı çağırmayın denir. Benim düşünceme göre, bu gol iptal edilse daha doğru olur. VAR bu yoruma giremez.
Bülent Yıldırım: VAR'a verilen müdahalede tek elle itmelerde karışmayın deniyor. İki elle müdahalede, iki elle itmede, çekmede müdahalede çağırın deniyor. VAR'ın uyarısını gerektirmez bu pozisyon. VAR bir çağırıp izletseydi denemez. Bu sana göre bana göre bir pozisyon. Çok doğru bir zamanda küçük bir hamleyle Valencia rakibini itiyor. Hakem bunu kaçırdı. Bu golün iptal edilmesi daha doğru olurdu.
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