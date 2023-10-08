Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN! Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ilk 11'ler, kadrolar ve eksikler! Kasımpaşa FB maçı kaç kaç, skor ne? - Kasımpaşa Haberleri

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN! Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ilk 11'ler, kadrolar ve eksikler! Kasımpaşa FB maçı kaç kaç, skor ne? - Kasımpaşa Haberleri

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STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

HAKEM: Mete Kalkavan

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

Kasımpaşa: Gianniotis, Omeruo, Sadık, Winck, Yasin, Gökhan, Aytaç, Bastien, Mortadha, Hajradinovic, Ngoy.

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko.

Sezona çok etkili bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, üst üste oynadığı 15 resmi maçı da kazandı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı da yenerek galibiyet serisini sürdürmeyi ve milli araya puan kaybı yaşamadan girmeyi amaçlıyor.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 3 galibiyet, 3 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa'nın ise 12 puanı bulunuyor. REKLAM DEPLASMANDA GOL YEMEDİ Fenerbahçe, bu sezon ligde oynadığı 3 deplasman maçında da kalesini gole kapattı. Sarı-lacivertliler, sırasıyla Yılport Samsunspor'u 2-0, MKE Ankaragücü ve Corendon Alanyaspor'u ise 1-0 mağlup etti. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de çıktığı ilk 3 deplasmanda da kalesini gole kapatan Fenerbahçe, Spartak Trnava müsabakası öncesinde bu sezon konuk olduğu 6 maçı da gol yemeden tamamlamayı başarmıştı. Spartak Trnava deplasmanında 2-1 kazanan Fenerbahçe, bu sezon ilk deplasman golünü kalesinde görmüştü.

KAZANIRSA REKORUNU EGALE EDECEK Fenerbahçe, Kasımpaşa maçında kendi rekorunu egale etmeye çalışacak. Sarı-lacivertliler, mücadeleden galip ayrılması durumunda ligde ilk 8 maçını fire vermeden geçmiş olacak. Söz konusu başarıyı daha önce 2009-2010 sezonunda elde eden Fenerbahçe, kazanması durumunda bu rekoru egale edecek.