Kasımpaşa- Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in 26'ncı haftasında Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Haliç derbisi olarak adlandırılan müsabaka, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak. Süper Lig 26'ncı hafta açılış maçı olan Kasımpaşa- Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta?
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Trendyol Süper Lig'de 26'ncı hafta heyecanı Kasımpaşa- Fatih Karagümrük maçıyla başlayacak. Kasımpaşa ile daha önce 40 kez karşılaşan Fatih Karagümrük, 10 maçtan galip ayrıldı. 18 maç Kasımpaşa'nın üstünlüğü ile biterken, 12 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Kasımpaşa- Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta?
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KASIMPAŞA- FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa - Karagümrük maçı 16 Şubat Cuma (bugün) 20.00'de başlayacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Zorlu mücadele öncesinde muhtemel 11'ler belli oldu.
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KASIMPAŞA- FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Kasımpaşa: Ali Emre, Winck, Omeruo, Porozo, Yasin, Gökhan, Fall, Hajradinovic, Aytaç, Oğulcan, Nuno Da Costa
Fatih Karagümrük: Sirigu, Nazım, Biraschi, Ceccherini, Levent, Bertolacci, Rohden, Emre, Eysseric, Can Keleş, Güven
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LİG'DEKİ DURUMLARI
Lig'de oynadığı son üç maçtan da galibiyetle ayrılan Kasımpaşa, 38 puanla 5'inci sırada yer alıyor.
Öte yandan alt sıralardan kurtulmak isteyen Fatih Karagümrük ise 27 puanla 16'ncı basamakta bulunuyor.