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Kasımpaşa'da Selçuk İnan dönemi

Spor Toto Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktörlük görevi için Selçuk İnan ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Resmi siteden yapılan açıklamada, genç teknik adam için 22 Kasım Salı (yarın) günü saat 14.30'da imza töreni düzenleneceği belirtildi.

Giriş: 21.11.2022 - 21:53 | Güncelleme: ABONE OL
Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü belli oldu! -Spor haberleri

Spor Toto Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Kasımpaşa, yeni teknik direktörünü resmen açıkladı.

Lacivert-beyazlılardan yapılan açıklamada Selçuk İnan'la anlaşma sağlandığı ve 37 yaşındaki genç teknik adam için salı günü imza töreni düzenleneceği belirtildi.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kasımpaşamız, Teknik Sorumluluk görevi için Selçuk İnan ile anlaşmaya varmıştır. İnan için düzenlenecek imza töreni, yarın (22 Kasım Salı) saat 14:30'da Kemerburgaz Turgay Ciner Tesislerimizde gerçekleştirilecektir."

Futbolu bıraktıktan sonra Galatasaray'da Eylül 2020-Ocak 2022 arasında Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Selçuk İnan, ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak.

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