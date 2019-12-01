Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş'le yollar ayrıldı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kasımpaşa Spor Kulübü Yönetim Kurulu ile Teknik Direktör Kemal Özdeş, fikir ayrılıkları nedeniyle ve anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır.



Sayın Kemal Özdeş'e ve ekibine teşekkür ederiz.



Saygılarımızla,



Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş."