Kasımpaşa'da altyapı seçmeleri başlıyor

Kasımpaşa'da genç oyuncu seçmeleri altyapı antrenörleri tarafından Kemerburgaz'daki tesislerde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Seçmelere 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014 doğumlu futbolcu adayları katılacak.

2009 ve 2010 doğumlular 28 Mayıs Cumartesi, 2011 ve 2012 doğumlular 29 Mayıs Pazar, 2013 ve 2014 doğumlular ise 4 Haziran Cumartesi günü seçmeye girecek.