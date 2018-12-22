Süper Lig'in flaş ekibi Kasımpaşa, 17. haftada konuk ettiği Beşiktaş'ı 4-1 yendi! Bu sezon Avrupa Kupalarını hedefleyen Mustafa Denizli yönetimindeki Paşa bu sonucun ardından 29 puana yükseldi. Öte yandan ligde 2 hafta sonra kazanan Lacivert-Beyazlılar evindeki son 4 maçı kaybetmedi.

Son 4 resmi maçını kazanamayan Beşiktaş ise 26 puanda kaldı. Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'ye 1-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, Trabzonspor mücadelesini ise 2-2 eşitlikle tamamladı.

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ÖNEMLİ DAKİKALAR

BEŞİKTAŞ'IN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

2. dakikada Ljajic'in kullandığı serbest vuruşta kaleci direk dibinde topu kurtardı, dönen topu Dorukhan Toköz tamamlayarak filelere gönderdi. Hakem Cüneyt Çakır VAR incelemesinin ardından gol öncesinde elle oynama olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

SADİKU'DAN HARİKA GOL

11. dakikada Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Beşiktaş savunmasında Gökhan Gönül'ün uzaklaştırmak istediği top kısa düşerek Sadiku'nun önünde kaldı, Kasımpaşalı futbolcunun şık vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0. Öte yandan Loret Sadiku, Kasımpaşa formasıyla Süper Lig kariyerindeki ilk golü Beşiktaş'a attı.

KARİUS GOLE İZİN VERMEDİ

16. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Kaleci Ramazan Köse'nin atışında Necip Uysal topu ıskaladı. Sol kanatta topla buluşan Trezeguet çaprazdan ceza sahasına girerek şutunu çekti, Karius gole izin vermedi.

PAŞA'NIN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

19. dakikada Kasımpaşa ikinci kez gol sevinci yaşadı. Sağ kanattan gelen ortaya arka direkte yükselen Diagne kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi, VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayılmadı. Golden önce Pavelka'nın rakibine faul yaptığı belirtildi.

29. dakikada Babel soldan çizgiye inerek topu dışarı çevirdi, Lens'in ceza sahası girişinden şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

40. dakikada Trezeguet'in uzaktan şutunda Karius topu kornere çeldi.

DİAGNE SAHNEYE ÇIKTI!

45. dakikada Kasımpaşa skoru 2-0 yaptı. Sağ kanattan gelişen atakta Koita, Trezeguet ile paslaşarak ceza sahasına girdi ve topu içeri çevirdi, meşin yuvarlak Karius'tan sekerek tekrar Koita'nın önünde kaldı. Karius'tan dönen topu Koita kafayla, Diagne'ye bıraktı, Kasımpaşalı oyuncu rahat bir şekilde topu filelere gönderdi: 2-0

BEŞİKTAŞ FARKI 1'E İNDİRDİ

52. dakikada Beşiktaş, Mustafa Pektemek'in golü ile maçta farkı bire indirdi. Lens'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Mustafa Pektemek'in altıpas içinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Ramazan Köse'nin yanından ağlarla buluştu.

DİAGNE SKORU 3-1'E GETİRDİ

74. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Fatih Aksoy'un Mbaye Diagne'ye ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Cüneyt Çakır VAR sistemi uyarısıyla pozisyonu inceleyerek beyaz noktayı işaret etti.

Penaltı vuruşunu gole çeviren Diagne skoru 3-1'e getirdi. Senegalli yıldız bu sezonki 20. golüne imza attı.

SON SÖZÜ PAVELKA SÖYLEDİ

Maçın son sözünü ise 83. dakikada attığı golle Pavelka söyledi! Sağ kanatta topla buluşan Loret Sadiku hızla ilerleyerek son çizgiye inmeden topu içeri gönderdi. Bu pasa hareketlenen David Pavelka'nın ceza sahası önünde hafif sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak Loris Karius'un sağından uzak köşede ağlarla buluştu.