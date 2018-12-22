Spor Toto Süper Lig'de ilk devrenin en golcü takımı olan Kasımpaşa'da teknik direktör Mustafa Denizli, 4-1 kazandıkları Beşiktaş maçının ardından şunları söyledi:

"Bu tablo anormal bir tablo değil. Bu takım futboldan keyif almalı, seyrederken keyif almalı, ben kulübede keyif almalı ve gurur duymalıyım. Tüm bunları gerçekleştirdim. Sadece penaltıları gole çevirsek bugün liderdik, önümüzde böyle de bir tablo var. İyi bir takımız, birbirini tamamlayan bir ekibiz. Orta sahadaki isimlerin gol atması, bizim için sevindirici."

Şampiyonlar Ligi adaylarından birine 4 gol atmak, direkten dönen toplar var... İzleyenler bizim maçlarımızda ortalama 4 gol seyrediyor. Daha iyisi olur mu? Devre arasında bütün bunları değerlendireceğiz. Her şeyiyle keyifli bir maçtı, futbolcularımın her maçta bu arzuları var ancak bugün skora dönüştü. İzleyenler kaybettiğimiz maçlarda da bunun farkında olacaktır. Gol yemekten korkmuyoruz, bizim arzumuz yediğimizden fazlasını atmak."

"Bugün benim hesaplarımdan 3-4 puan gerideyiz. Göreve başladığımızda bir hedef koymuştuk: Kasımpaşa'yı tarihinde ilk kez Avrupa'ya çıkarmak. Bu hedefimizden asla vazgeçmeyiz. Yarın ne olur bilemem ama bugün ikinci sıradayız. Çok fazla bir şey değişmez. 28 - 29. haftaya böyle bir tabloyla girersek şampiyon oluruz."