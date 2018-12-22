Süper Lig'in flaş ekibi Kasımpaşa, 17. haftada konuk ettiği Beşiktaş'ı 4-1 yendi! Galibiyeti getiren golleri; 11. dakikada Sadiku, 45 ve 75. dakikada (penaltı) Diagne ve 83. dakikada Pavelka kaydetti. Bu sezon Avrupa Kupalarını hedefleyen Mustafa Denizli yönetimindeki Paşa bu sonucun ardından 29 puana yükseldi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımın başına geldiği 2015-2016 sezonundan bu yana, Kasımpaşa deplasmanında galibiyet yüzü göremedi. Son 4 sezondur ligde boy gösterdiği Fenerbahçe, Başakşehir, Konyaspor ve Kasımpaşa deplasmanlarında 3 puan alamayan Beşiktaş, bu sezon da geleneği bozmadı... Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1, Konyaspor ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar, Başakşehir’e ise 1-0 mağlup olmuştu. İlk yarının son maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelen Şenol Güneş’in ekibi, son 3 sezondur bu deplasmanda yenemediği rakibine karşı bu kez ağır bir mağlubiyet aldı.

Şenol Güneş’in göreve geldiği 2015-2016 sezonunda rakibine deplasmanda 2-1 mağlup olan Beşiktaş, bir sonraki sezon da rakibine aynı skorla yenildi. Geçtiğimiz sezonun ikinci haftasında Kasımpaşa deplasmanında boy gösteren Şenol Güneş’in öğrencileri, sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrılmıştı. Bu sezon ligin 17. haftasına aynı puanda giren iki ekibin mücadelesinde Mustafa Denizli’nin öğrencileri sahadan 4-1’lik galibiyetle ayrılarak Beşiktaş’a ağır bir darbe vururken, Şenol Güneş bu sonuçla, Kasımpaşa deplasmanında üst üste 4 sezonda da galibiyet görememiş oldu.