Kasımpaşa, Tayyip Erdoğan Stadı'nda Beşiktaş'a sahayı adeta dar etti.. Maçın başında sonuna kadar oyuna istediği gibi yön veren Paşalılar, 4 golle de adeta sükse yaptılar. Bu Kasımpaşa artık kolay kolay mağlup olmaz. Ligin sonunda şampiyon olursa kimse şaşırmasın.

Maçın önemli yıldızlarından biriyle hakemlerdi. Maçın hakemi Cüneyt Çakır, VAR uygulamasının ne kadar doğru ve bir o kadar da adaletli bir şekilde uygulandığını cümle aleme gösterdi. VAR'da Barış Şimşek var. Barış Şimşek, yıllardır Cüneyt Çakır'ın Avrupa'daki ve dünyadaki bütün maçlarında yanı başında görev alıyor. Birbirlerini o kadar çok iyi tanıyorlar ki bu maç o birlikteliğin de önemli bir göstergesiydi.

2. dakikada Beşiktaş'ın attığı gol VAR tarafından iptal edildi. Gol öncesinde Lens net bir şekilde eliyle oynuyordu. Bu birinci VAR uygulamasıydı.

İkinci VAR uygulamasında Kasımpaşa bir gol kaydetti ve Diagne maske takarak golü bile kutladı. Ama VAR devreye girerek, gol öncesinde Pavelka'nın faul yaptığına hükmetti, dolayısıyla da golü de iptal ettirdi. Bu VAR uygulamasından önce Diagne sarı kart görmüştü. Bu kart VAR protokolüne göre geri alınamaz. Haliyle futbolcunun bu konudaki tabii ki itirazları yaptı ama bu yanlıştı.

Şimdi burada Kasımpaşa'ya bir hatırlatma yapmak istiyorum. Çok donanımlı bir takımınız var. Bir hakem hocası kadronuza katarsanız bence çok büyük fayda temin edersiniz.

Ve gelelim 3. VAR uygulamasına... Genç Fatih Aksoy'un net bir şekilde rakibinin yüzüne vurarak ve sonrasında üzerine abanarak yere düşürülmesine VAR inceleme başlattı. Hakem Çakır, VAR'a başvuru ekrana baktı ve kararını düzelterek penaltıya hükmetti. Şimdi soru şu; hangi Cüneyt Çakır kibirliydi? Hani Cüneyt Çakır VAR'ı takmazdı? Hani VAR'daki hakemler Cüneyt'ten korkardı? Ne oldu şimdi, bunu söyleyenler yazanlar acaba şimdi ne düşünüyorlar? Yüzleri kızardı mı merak ediyorum.

VAR protokolüne göre; gösterilen sarı ve kırmızı kartlar, ancak bu bir bariz gol şansının engellenmesi veya umut vadeden bir atağın kesilmesi sonucunda gösterildiyse uygulamadan sonra geri alınabiliyor. Bu haller dışındaki bütün gösterilen kartlar geri alınamıyor ve geçerli sayılıyor.