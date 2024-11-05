Kasım ayı konut ve iş yeri kira tavan zam oranı ne kadar oldu?
Ekim enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiracıların merakla beklediği Kasım kira artış oranı da netlik kazandı. Kiracı ile sözleşme yenileyecek ev sahipleri en fazla açıklanan oran kadar zam yapabilecek. Peki, Kasım iş yeri ve konut kira tavan zam oranı ne oldu?
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Aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belirlenen kira artış oranı, Kasım ayı için netleşti. 12 aylık TÜFE'ye göre ayarlanan zam oranı, milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı yakından ilgilendiriyor. İşte, 2024 Kasım kira tavan zam oranı...
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TÜİK EKİM AYI ENFLASYON RAKAMLARINI AÇIKLADI!
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 48,58, aylık yüzde 2,88 arttı.
TÜFE'deki değişim 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 39,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,58 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,02 olarak gerçekleşti.
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2024 KASIM AYI KONUT VE İŞ YERİ KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?
TÜİK'in bugün açıkladığı ekim ayı verilerine göre 12 aylık TÜFE artış ortalaması yüzde 62.02 olarak gerçekleşti dolayısıyla bu ay yenilenecek konut ve iş yeri kira kontratlarında zam tavanı yüzde 62.02 olacak.
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EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE OLMUŞTU?
Eylül verilerine göre 12 aylık TÜFE artış ortalaması yüzde 63.47 olarak gerçekleşti. Dolayısıyla Eylül ayında yenilenen konut ve iş yeri kira kontratlarında zam tavanı yüzde 63.47 olarak belirlenmişti.