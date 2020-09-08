Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

5A uydusu, 31 derece doğu lokasyonuna atılacak. TÜRKSAT 5A uydusu Türkiye, Orta Doğu, Avrupa, Kuzey ve Güney Afrika'yı kapsayan coğrafyada hizmet verecek. Türkiye'nin aktif uydu filosunda halen 3 haberleşme uydusu bulunuyor. TÜRKSAT 5A ile bu sayı 4’e çıkacak. Gelecek yıl fırlatılması beklenen TÜRKSAT 5B ile sayı 5’e çıkacak. Türkiye'nin ilk “yerli ve milli uydusu” olacağı belirtilen TÜRKSAT 6A'nın yapım çalışmalarının devam ettiği belirtiliyor. Bu uydunun, 2022 yılında uzaya fırlatılması hedefleniyor.