Toplumda kasık fıtığının genellikle kişinin taşıyabileceğinden daha ağır bir yük kaldırdığında oluşabileceğine inanılmaktadır. Bunun doğruluk payı olmakla beraber kasık fıtığının tek nedeni bu değildir. Bu içeriğimizde kasık fıtığı nedir, neden ve nerede olur? Kasık fıtığı belirtileri, tedavisi ve ameliyatı konularında ayrıntılı bilgileri bir araya getirdik. İşte kasık fıtığı hakkında merak edilenler…
Kasık Fıtığı Nedir?
Kasık fıtığı nedir sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaktadır. Kasıkta olan fıtık karnın içinde bulunan bağırsaklar ve yağlar gibi organlardan bazı parçaların karın duvarında oluşabilecek bir yırtık ya da zayıflamadan kaynaklı olarak dışarı çıkıp ciltte şişkinlik oluşturması durumudur. Bir başka ifadeyle karnın içinde bulunan organlardan herhangi bir parçanın cildin altından dışarı taşıp belirginleşmesine kasık fıtığı denmektedir.
Kasık Fıtığı Neden Olur?
Kasık fıtığı neden olur diye merak edenler için sıraladık; kalıtsal nedenler, bağ dokularında zayıflama, yaşlanma, fazla kilo verme, devam eden kabızlık sorusunu, fazla kilo almak, ıkınmak, egzersiz sırasında ağır kaldırmak, sigara kullanmak, erkeklerdeki prostat sorunu, akciğer hastalıkları, idrar yolu problemleri, gebelik, ani travmatik durumlar, karnın içindeki tümörler. Kadınlarla erkekler kıyaslandığında kasık fıtığı erkekler arasında daha yaygındır.
Kasık Fıtığı Nerede Olur?
Kasık fıtığı nerede olur diye merak edenlere kasık fıtığı isminden de anlaşılacağı üzere kasıkta oluşmaktadır.
Kasık Fıtığı Belirtileri
Kasık fıtığı belirtileri arasında öne çıkanları sizler için sıraladık; iştah azalması, mide bulantısı, gazda ve büyük abdeste çıkmada zorlanma, karında şişkinlik ve gaz şikayetleri, dönemsel olarak ateşin yükselmesi, nabzın yükselmesi, kasıkta ve karında ağrı, fıtığın çıktığı yerde kızarıklık ya da morarma.
Kasık Fıtığı Tedavisi
Kasık fıtığı tedavisi için herhangi bir ilaç yoktur. Yalnızca ameliyat yoluyla fıtığın çıktığı yere geri döndürülmesi mümkündür. Fakat ameliyat olması mümkün olmayan kişiler için özel durumlarda bazen kasık bağının da kullanılması doktorlar tarafından önerilmektedir.
Kasık Fıtığı Ameliyatı
Kasık fıtığı ameliyatı açık ameliyat olup fıtığın bulunduğu kasıkta 4-5 cm kesi açılarak gerçekleştirilmektedir. Böylece ameliyat ile fıtığın çıktığı yere geri döndürülmesi amaçlanmaktadır. Bugünün teknolojisinde oldukça kolay olan kasık fıtığı ameliyatı genel olarak risksizdir. Hatta küçük çocuk ve bebeklerde bile bu ameliyat kolaylıkla yapılabilmektedir.
Kasık Fıtığı Nelere Yol Açar?
Kasık fıtığı nelere yol açar sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaktadır. Kasık fıtığı olduğundan o bölgede ağrı şişkinlik ve rahatsızlık hissi oluşmaktadır. Genel hayat koşullarını olumsuz etkileyen kasık fıtığının ağrısı kolay geçmez. Ayrıca kişi herhangi bir şeyi kaldırmakta zorlanır. Yemeklerin ardından basınç hisseder, rahatsız olur ve acı çeker. Bazı kişilerde kasık fıtığı bağırsak sorunlarına yol açarken midede bulantı ve kusmaya da yol açabilir.
Kasık Fıtığı Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler
Kasık fıtığı ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;
- Ameliyatın ardından kişinin ortalama 1 hafta-10 gün yatak istirahati yapması gerekmektedir. Bu süreçte hareketlerine dikkat etmesi de önemlidir.
- Kasık fıtığı ameliyatı sonrası kişi kasığını zorlamadığı sürece gündelik işlerini yapmaya devam edebilir. Fakat araba kullanmak, cinsel ilişki, ağır yük ve kasığı zorlayan hareketlerden kaçınmak gerekmektedir.
- Kasık fıtığı ameliyatı sonrası kişi kendi yaşamına geri döndüğünde de genel olarak kasığını zorlayıcı olan her şeyden uzak durmalı tekrar fıtık oluşmasını engellemelidir.
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