"Kaset kumpası" davasına devam edildi

AA

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları katıldı.

Tutuklu sanıklar ise bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmada hazır edildi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Hüseyin K, sanıklardan Ömer Demir ile Edirne'nin İpsala ilçesinde gözaltına alındıktan sonra karakolda tanıştıklarını söyledi.

Demir ile Edirne'de aynı cezaevinde kaldıklarını bildiren Hüseyin K, Mahkeme Başkanı'nın sorusu üzerine hakkında FETÖ üyeliği iddiasının bulunduğunu söyledi.

"Yurt dışına çıkarken mi yakalandınız?" sorusuna karşılık Hüseyin K, "Benim öyle bir niyetim yoktu. Yol kenarında polis çevirmesinde yakalandık. Ömer Demir de oradaydı. İzmir'den bir arkadaşımızla ailecek Edirne'ye geziye gidiyorduk. Orada karşılaştık. Karakola getirildik. Cezaevinde beraber kaldık. Demir ile ilgili bilgim bu kadardır." dedi.

Tanık Remzi U. da komiser yardımcısı olarak görev yaptığını, ihraç durumda bulunduğunu söyledi.

Sanıklardan Şerif Yiğit'i tanıdığını belirten Remzi U, sanıkla Ağrı'da beraber çalıştıklarını anlattı. Geçmişte FETÖ içinde bulunduğunu, etkin pişmanlıktan yararlanıp örgüte ilişkin bildiklerini anlattığını ifade eden Remzi U, Şerif Yiğit ile örgüt içinde aynı sohbet grubu içinde yer almadıklarını, fakat birlikte örgütün pazar günleri düzenlediği kahvaltı organizasyonlarına katıldıklarını söyledi.

Remzi U, "Ağrı'da örgütün kiralamış olduğu bir daire vardı. Bir marketin üstünde. Kimsenin kalmadığı bu ev, bu tip organizasyonlara ev sahipliği yapardı. Biz sadece o eve hafta sonu gider, kahvaltı yapardık. Akabinde biri gelirse onun sohbetini dinlerdik. Namazımızı kılar ayrılırdık. Şerif ile ilgili bilgim bu. O dönemde istihbaratta çalıştığını hatırlıyorum." dedi.

Tanık beyanlarının ardından ara karar açıklayan mahkeme, dosyanın esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için Cumhuriyet Savcısı'na verildiğini bildirdi.

Dava, 13-14 Ocak 2021'e ertelendi.