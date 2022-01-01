Kaşar peynirinde büyük hile

Tüketiciye sunulan ürünlerde taklit ve tağşiş son bulmuyor. Bazı üreticiler gıda ürünlerinde maliyetten kaçmak için farklı hilelere başvuruyor. Bunların arasında en tehlikelilerinden biri ise süt ve süt ürünlerindeki hileler.
Son zamanlarda kaşar peyniri ve tost peyniri arasındaki farkla gündeme gelen peynirlerde ise birçok taklit ve tağşiş bulunuyor. 1 kilogramında yaklaşık 10 kilo süt kullanılması gereken kaşar peynirinin kıvamı, farklı maddelerle sağlanıyor. Bazı üreticiler tarafından aroma vericiler, renklendiricilerin kullanıldığı kaşar peynirinde asıl tehlike ise kıvamı için patates püresi kullanılması. Başka bir durum ise kaşar peyniriyle aynı reyonda satılan ve artmış peynirlerin farklı işlemlerden geçirildikten sonra üretildiği tost peynirleri. Uzmanlar, fiyatı kaşar peynire göre daha uygun olan tost peynirleri konusunda etiketlerin kontrol edilmesi uyarısında bulunuyor.
'ÖNCELİKLE ETİKETLER KONTROL EDİLMELİ'
Taklit ve tağşiş yapılan birçok ürün olduğunu söyleyen Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Ali Manavoğlu, "Ancak aralarında en riskli olanların başında süt ve süt ürünleri geliyor. 1 kilogram kaşar üretebilmek için gerekli süt miktarı 10 ila 12 kilogram arasında değişiyor. Sütün alış fiyatı bakanlık tarafından 6,5 lira olarak açıklandı. 1 kilogram kaşar peynirinin sadece sütten gelen maliyeti 60-72 lira arasında. Diğer tüm maliyetleri de eklediğimizde fiyat bunun üzerine çıkıyor. Eğer bu fiyatların altındaysa tüketicinin ilk olarak etikete bakması gerekiyor" dedi.
KAŞAR PEYNİRİ İLE TOST PEYNİRİ ARASINDAKİ FARKA DİKKAT!
Kaşar ile tost peynirine ilişkin tüketicilere uyarılarda bulunan Manavoğlu, "Kaşarların bulunduğu aynı reyonda bir de tost peyniri yer alıyor. Bu ikisi arasında ciddi fark var. Kaşar peynirini sütten üretmek zorundasınız ama tost peyniri artmış olan peynirlerden, işlemlerden geçirilerek yapılabiliyor. Bu sebeple maliyeti kaşar peynirine göre çok daha uygun. Kaşar peyniri, tost peynirine baktığımızda biraz daha masum gözüküyor" diye konuştu.
Bu tür durumlarda tüketicinin kendi başına yapabileceği şeylerin sınırlı olduğunu belirten Manavoğlu, "Kaşar peynirinde içerisindeki süt ve yağ miktarı değişebiliyor, farklı maddeler eklenebiliyor. Kaşarda olması gereken 10-12 kilogram süt ise bazen farklı maddeler ile tamamlanıyor. Kıvam vermesi için patates püresi gibi ürünler kullanılabiliyor. Gıda öyle bir madde ki akıl almayacak hilelerle, aroma verici, renklendirici kullanılarak piyasaya sürülüyor. Öncelikle etiketler kontrol edilmeli, güvenilir markalar kullanılmalı" dedi.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!