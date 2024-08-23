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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kasaplar Federasyonu Başkanı: Şimdi de kasaplar günah keçisi ilan edildi - İş-Yaşam Haberleri

        Kasaplar Federasyonu Başkanı: Şimdi de kasaplar günah keçisi ilan edildi

        Ticaret Bakanlığının karkas et fiyatlarındaki düşüşü tüketiciye yansıtmayan kasaplara yönelik denetim başlattığını açıklaması üzerine Bloomberg HT'ye konuşan Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, "Kasaplar günah keçisi ilan ediliyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2024 - 17:27 Güncelleme: 23.08.2024 - 17:27
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        "Kasaplar günah keçisi ilan edildi"
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        Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz aylarda karkas et fiyatında yaşanan artışlar nedeniyle et fiyatlarına zam yapan kasapların karkas et fiyatının düştüğü dönemde fiyatlarını aşağı yönlü güncellemediğini gerekçe göstererek inceleme başlattığını duyurdu.

        Başta İstanbul olmak üzere şehirlerde fiyatları düşürmeyen esnafa yönelik inceleme başlattığını açıklayan Bakanlık, incelemelerde haksız fiyat uygulaması yaptığı belirlenen işletmelere 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar cezai işlem uygulanacağını açıkladı.

        Ticaret Bakanlığının düşen karkas et fiyatlarına rağmen fiyatlarını düşürmeyen kasaplara 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar cezai işlem uygulanacağını açıklamasına Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı tepki gösterdi.

        Bloomberg HT'den İrfan Donat'a konuşan Osman Yardımcı, karkas et fiyatındaki gerilemeye paralel olarak Antalya'da kıyma fiyatlarının 700 TL'den 570 TL'ye düştüğünü söyledi. Yardımcı, "Ama bizim elektrik maliyetimiz düşmedi, tam aksine arttı. Kira maliyetleri katlandı. İşçilik arttı. Bu maliyet artışlarına neden kimse bakmıyor?" dedi.

        Türkiye'nin her ilinde et fiyatları ve fiyatların gerileme oranının değiştiğini kaydeden Yardımcı, "Örneğin Adana'da 450-500 TL'ye indi. İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde değişen kira maliyetlerine göre fiyatlar semtten semte farklı seyrediyor. Kilogramı 500 TL'ye de kıyma var 600 TL'ye de 700 TL'ye de... Karkasın yüzde 25 kemik payı ve firesi var. Bunun hesabını devlete detaylı şekilde verdik. Kalem kalem maliyet hesabını bakanlık yetkililerine sunduk. Küçük esnafın günahı ne, gerçekten anlamıyoruz" diye konuştu.

        Yardımcı, "Türkiye'nin gündemini et mi belirliyor? Et ve Süt Kurumu, zincir marketler, 3 harfli diye tabir edilen discount marketler derken herkes kasaplarla haksız bir rekabete girişti. Bir günah keçisi kasaplar mı? Kasap esnafı da zor şartlar altında hayatta kalma mücadelesi veriyor. Kasabın 100 bin TL ceza ödeyecek gücü yok, o zaman dükkanı kapatıp gidelim. Bizim esnaf pandemi döneminde bile fırsatçılık yapmadı. Türkiye'de en sahipsiz kesim kasaplar..." dedi.

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