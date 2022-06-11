Kasaba Doktoru 10 Haziran Cuma günü yeni bölümüyle ekrana geldi. 10. bölümü ile seyirciyle buluşan dizinin başrollerinde; Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş ve Hazal Subaşı yer alıyor. ARC yapım imzalı medikal, dram ve aşk türündeki dizinin kesintisiz izleme sayfasını sizler için derledik. İşte, Kasaba Doktoru 10. son bölüm izleme ekranı...
KASABA DOKTORU 10. BÖLÜM İZLE
Diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler Kasaba Doktoru 10. bölüm tek parça izleme ekranına TRT1'in resmi sitesi üzerinden ulaşabilirler.
KASABA DOKTORU 10. BÖLÜM ÖZETİ
Yalçın tarafından köşeye sıkıştırılan Ömer, annesinin tedavisi ve vicdanı arasında seçim yapmak kalır. Hakan, Mediha’nın doktorunun Yalçın olduğunu öğrenir ve meydanı Yalçın’a bırakmamaya karar verir. Hakan ve Mine geçmişlerine ışık tutacak bir fotoğraf yüzünden atışır. Geçmişten gelen bir hasta yakını Ömer’i zor durumda bırakır ve raporla ilgili kararını etkiler.
Ömer’in verdiği karar taşları yerinden oynatır. Erol’un durumu ciddileşince Hakan daha zor bir ameliyata karar vermek zorunda kalır. Leyla, Ömer ve Berk arasındaki asistanlık yarışı kızışır. Ameliyata sayılı günler kalmışken her şeyi etkileyecek büyük bir tehlike kapıdadır.
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