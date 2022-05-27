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Kasaba Doktoru son bölüm izle! TRT 1 Kasaba Doktoru 8.son bölüm tek parça izle! 27 Mayıs Cuma 2022 Kasaba Doktoru son bölüm full izleme ekranı

Kasaba Doktoru son bölüm yayınlandı! TRT 1 Kasaba Doktoru 8.son bölüm tek parça izle!

Kasaba Doktoru son bölüm izleyicisiyle buluştu. Hazal Subaşı, Ozan Akbaba ve Deniz Can Aktaş'ın başrollerini paylaştığı Kasaba Doktoru 8. yeni bölümü TRT 1 ekranlarında yayınlandı. İşte, 27 Mayıs Cuma akşamı ekrana gelen Kasaba Doktoru son bölüm izleme linki…

27.05.2022 - 22:00 | Güncelleme: ABONE OL

  • Kasaba Doktoru son bölüm 27 Mayıs Cuma TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Kasaba Doktoru yeni bölümde; Müfettişin tüm baskılarına rağmen İhsan’ın ameliyatına giren Hakan meslekten men edilir. Başrolünü Hazal Subaşı, Ozan Akbaba ve Deniz Can Aktaş'ın paylaştığı Kasaba Doktoru 8. bölüm izlemek isteyen dizi severler Kasaba Doktoru son bölümü tek parça izleme linkini araştırıyor.

  • KASABA DOKTORU 8. BÖLÜM İZLE!

    Diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler aşağıdaki Kasaba Doktoru 8.bölüm izleme linki kopyalayıp arama motoruna yapıştırarak izleyebilirler.

    https://www.trt1.com.tr/diziler/kasaba-doktoru

  • KASABA DOKTORU 8. BÖLÜM ÖZETİ

    Müfettişin tüm baskılarına rağmen İhsan’ın ameliyatına giren Hakan meslekten men edilir. Leyla ve Ömer, Uluçınar Hastanesi’ne dönerken bir zincirleme trafik kazasına şahit olur. Hastanede Hakan’dan başka doktor olmadığından, Hakan meslekten men edilmesine rağmen yaralılara müdahale etmeye devam eder. Bu durum Mine başta olmak üzere tüm ekibi korkutmaktadır; fakat Hakan’ın başka bir planı vardır. Kazada yaralanan küçük bir kız olayların seyrini değiştirir.

  • Yalçın, Bülent’ten ve Berk’ten beklediği performansı alamadığı için başka formüller üzerine düşünmeye başlar. Ömer uzun çabalar sonucu annesine ulaşır ancak onu çok büyük bir sürpriz beklemektedir.

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