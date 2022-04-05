İlk olarak Elidor Miss Turkey 2016 da finalist olması ile tanınmıştır. İzmir Ekonomi Üniversitesinde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık okuyan Hazal Subaşı’nın tek hedefi oyuncu olmaktı zira tiyatroya yeteneği vardı ve düzgün fiziği ve temiz yüzü ile erkeklerin çok beğendiği bir kızdı.