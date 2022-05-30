Günlük yaşam içerisinde gerek çalışma koşulları gerek de yanlış hareketler kaslar üzerinde olumsuz sonuçlara neden olur. Kas yırtılması da en çok karşılaşılan problemlerin başında yer alır. Hareketsiz olan kaslar ani bir hareket ile karşılaşırsa yırtılma meydana gelir. Kas yırtılması da hem ağrılı bir süreçtir hem de kişinin günlük hareketlerini bir süre kısıtlar. İşte kas yırtılması hakkında merak edilen her şey.

Kas Yırtılması Nedir?

Farklı nedenlerden dolayı kaslar çok fazla zorlanabilir. Bu zorlanmada liflerin kopmasına sebep olur. Bu lif kopması kas yırtılması olarak tanımlanır. Kas yırtılmasının yaşandığı yerde lifler kanar ve bu kanamalar sonucunda ağrı ve şişlik meydana gelir.

Kas Yırtılması Belirtileri

Kas yırtılmasının olduğu yerde ağrı hissedilir.

Şişlik meydana gelir.

Deride renk değişikliği meydana gelir.

Basit hareketlerde bile zorlanma yaşanabilir.

Kas Zedelenmesi Nasıl Geçer?

Kas yırtılması meydana geldikten sonra kişiler eğer spor yapıyor ise bir süre bu sporlarına ara vermelidirler. Bunun yanı sıra buz uygulaması yapılmalıdır. Bu buz uygulamasına en az 3 gün devam edilmelidir. Ardından kasın yırtıldığı bölge bir bandaj yardımı ile sıkıca sarılmalıdır.

Kas Zedelenmesi Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Kas yırtılması meydana geldiğinde hızlı bir şekilde tedavi uygulanması gerekmektedir. Aksi halde kas yırtılması ilerleyebilir ve yırtılmanın meydana bölgede hareket kısıtlılığı meydana gelir.

Bacakta Kas Yırtılması

Bacakta kas yırtılması genel olarak spor ve egzersiz sonrası meydana gelir. Ağır spor yapan kişilerde kas yırtılması görülme ihtimali daha yüksektir. Bacakta kas yırtılması meydana gelirse kişiler spor yapmaya ara vermeli ve hızlı bir şekilde tedavi uygulamalıdır.

Kolda Kas Yırtılması

Kas yırtılması genel olarak bacaklarda meydana gelse de kol ve omuzda da meydana gelebilir. Bu yüzden kişiler kolda kas yırtılması ve omuzda kas yırtılması hakkında da bilgi sahibi olmak ister. Kol ve omuzda meydana gelen kas yırtılmasının sebepleri arasında yaş ilerlemesinden dolayı eski gücün olmaması ve adelelerin güç kaybetmesi yer alır. Bunun yanı sıra temizlikle ya da çalışılan işte sürekli olarak zorlayıcı hareketleri tekrar etmek de omuz ve kollarda kas yırtılmasına sebep olur.

Kas Yırtılması Ne Kadar Sürede İyileşir?

Kas yırtılmasının iyileşme süreci hasarın şiddetine göre değişiklik gösterir. Eğer hafif bir kas yırtılması meydana geldiyse burada iyileşme süreci 2 ila 3 hafta içerisinde değişiklik gösterir. Eğer kas yırtılması ciddi boyutlarda ise bu iyileşme süresi 6 haftaya kadar çıkabilir.

Kas Yırtılması Nasıl Anlaşılır?

Kas yırtılması meydana geldikten sonra yırtılmanın meydana geldiği bölgede bazı belirtiler oluşur. Kas yırtılmasının anlaşılmasını sağlayan 6 önemli belirti vardır. Bunlardan biri yırtığın oluştuğu bölgede ağrı oluşmasıdır. Bir diğeri ise cilt üzerinde meydana gelen şişlikler ve morluklardır. Bunun yanı sıra ciltte hassasiyetin meydana gelmesi ve hareketlerin kısıtlanması da kas yırtılması olduğunun işaretidir. Kas yırtılmasının olduğu kısımda göçme de meydana gelebileceği gibi liflerin koptuğu yerde kramplar da meydana gelir. Bu belirtilerden biri ile karşı karşıya kalındığında doktora başvurulmalıdır.