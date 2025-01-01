Kartalkaya’da meşalelerle kayak gösterisi

Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan otellerde yılbaşı gecesi için doluluk oranı yüzde 90 seviyesine ulaştı.

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5 otel ve 2 bin yatak kapasitesine sahip Kartalkaya'da, yeni yılı karşılamak isteyen tatilciler için yılbaşı gecesinde otellerde eğlence programları hazırlandı. Kayak merkezine gelen tatilciler, yılbaşı gecesini doyasıya eğlenerek geçirdi.

Kartalkaya’da bulunan otellerde görev yapan kayak hocalarının ellerindeki meşalelerle pistte kayarak yaptığı gösteri de geceye ayrı bir güzellik kattı. Tatilciler gösteriyi beğeniyle izledi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.