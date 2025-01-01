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        Haberler Gündem Kartalkaya’da meşalelerle kayak gösterisi

        Kartalkaya’da meşalelerle kayak gösterisi

        Bolu'da kayak merkezi Kartalkaya'da yılbaşı gecesinde otellerde görevli kayak hocaları meşalelerle pistte kayarak gösteri yaptı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 19:17 Güncelleme: 01.01.2025 - 19:17
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        Meşalelerle kayak gösterisi
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        Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan otellerde yılbaşı gecesi için doluluk oranı yüzde 90 seviyesine ulaştı.

        5 otel ve 2 bin yatak kapasitesine sahip Kartalkaya'da, yeni yılı karşılamak isteyen tatilciler için yılbaşı gecesinde otellerde eğlence programları hazırlandı. Kayak merkezine gelen tatilciler, yılbaşı gecesini doyasıya eğlenerek geçirdi.

        Kartalkaya’da bulunan otellerde görev yapan kayak hocalarının ellerindeki meşalelerle pistte kayarak yaptığı gösteri de geceye ayrı bir güzellik kattı. Tatilciler gösteriyi beğeniyle izledi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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