Kartal’da kırmızı ışıkta geçen otomobilin 2 araca çarptığı kaza kamerada: 3 yaralı

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Kaza, saat 00.15 sıralarında Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, otomobil Şehit Tamer Kılıç Sokak üzerinden Turgut Özal Bulvarı’na bağlanacağı sırada, kırmızı ışıkta geçen otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobiller, refüje çıkarak yolun karşısında ışıkta bekleyen hafif ticari araca çarptı.

Kazanın ardından, kırmızı ışıkta geçen otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri trafiği durdurup güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA 3 kişinin yaralandığı kaza anı araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yeşil ışığın yanmasının ardından otomobilin yola çıktığı, o esnada kendisine kırmızı ışık yanmasına rağmen durmayan otomobilin çarptığı görülüyor. Görüntülerde ayrıca kaza yapan araçların refüje çıkıp yolun karşısında bekleyen hafif ticari araca çarptığı görülüyor. Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.