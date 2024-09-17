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        Haberler Gündem İstanbul Kartal'da refüjü aşan otomobil ağaca çarparak yola savruldu; 2 kişi ağır yaralandı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Kartal'da refüjü aşan otomobil ağaca çarparak yola savruldu

        Kartal'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjü aşarak ağaca çarptı ardından yola savruldu. Kazada 2 kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 01:51 Güncelleme: 17.09.2024 - 01:51
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        Refüjü aşan otomobil ağaca çarparak yola savruldu
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        Kaza, saat 23.30 sıralarında Kartal Kordonboyu Çetin Emeç Bulvarı üzerinde meydana geldi.

        Eren Kılınç yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak önce ağaca, ardından yola savruldu.

        Kazada otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü şekilde sağladı. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

        Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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