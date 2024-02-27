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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kartal'da hafif ticari araç taksiye çarptı: 4 yaralı

        Kartal'da hafif ticari araç taksiye çarptı: 4 yaralı

        İstanbul Kartal'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yan yola geçerek park halindeki taksiye çarparak durabildi. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 07:13 Güncelleme: 27.02.2024 - 07:14
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        Hafif ticari araç taksiye çarptı: 4 yaralı
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        Kartal'da hafif ticari aracın yan yola geçerek park halindeki taksiye çarptığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

        AA'nın haberine göre; D100 Karayolu'ndan Pendik istikametine giden Abdulsamet G. idaresindeki hafif ticari araç, Kartal mevkisinde kontrolden çıktı.

        4 KİŞİ YARALANDI

        Bariyerleri aşarak yan yola geçen araç, park halindeki taksiye çarptı. O sırada değişim yapan 2 taksi şoförü, savrulan taksinin çarpması sonucu yaralandı. Kazada sürücü Abdulsamet G. ile yanındaki kişi araçta sıkıştı.

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        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince, ağır şekilde yaralanan sürücü Abdulsamet G. ile yanındaki kişi bulundukları yerden çıkarıldı.

        TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #kartal
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