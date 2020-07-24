Kars'ın Selim ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Beyköy köyünde karantina uygulaması başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, köye giriş çıkışların durdurulduğu bildirildi.