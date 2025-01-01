Karşıdan karşıya geçmekte tereddüt eden köpeği fark eden genç böyle yardımcı oldu
İzmir'de, karşıdan karşıya geçmekte tereddüt eden bir köpeği fark eden bir genç, köpeğe böyle yardımcı oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
Giriş: 01.01.2025 - 17:47 Güncelleme: 01.01.2025 - 17:47
İzmir'de yılın ilk günü. Güleryüzlü bir havada işine gitmekte olan genç, trafik ışıklarında köpeğin karşıya geçmek istediğini fark ediyor.
REFAKAT EDİP KARŞIYA GEÇİRDİ
Gideceği yönün aksine köpeğe refakat eden genç, sevimli hayvanı karşıya geçmesinin ardından geriye dönerek işinin yolunu tutuyor
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