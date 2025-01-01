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        Haberler Gündem Karşıdan karşıya geçmekte tereddüt eden köpeği fark eden genç böyle yardımcı oldu

        Karşıdan karşıya geçmekte tereddüt eden köpeği fark eden genç böyle yardımcı oldu

        İzmir'de, karşıdan karşıya geçmekte tereddüt eden bir köpeği fark eden bir genç, köpeğe böyle yardımcı oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 17:47 Güncelleme: 01.01.2025 - 17:47
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        Köpeğe böyle yardımcı oldu
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        İzmir'de yılın ilk günü. Güleryüzlü bir havada işine gitmekte olan genç, trafik ışıklarında köpeğin karşıya geçmek istediğini fark ediyor.

        REFAKAT EDİP KARŞIYA GEÇİRDİ

        Gideceği yönün aksine köpeğe refakat eden genç, sevimli hayvanı karşıya geçmesinin ardından geriye dönerek işinin yolunu tutuyor

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        #İzmir
        #köpek, haberler
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