Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Manisa'da kafa kafaya çarpıştığı kazada karı koca hayatını kaybetti

        Karşı şeride geçti! Karı koca can verdi!

        Manisa'da, karşı şeride geçen otomobilin, hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü 50 yaşındaki Güngör ve eşi 43 yaşındaki Hatice Gaga yaşamını yitirdi, 1 kişi de ağır yaralandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 08:22 Güncelleme: 08.01.2024 - 09:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karşı şeride geçti! Karı koca can verdi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'da kaza, Şehzadeler ilçesinde, İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Manisa Mimar Sinan Bulvarı üzerindeki Yeni Garaj Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

        Güngör Gaga (50) yönetimindeki otomobil, Akhisar istikametine doğru seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjü aşıp karşı şeride geçti.

        İKİ ARAÇ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

        DHA'da yer alan habere göre otomobil, Manisa istikametine doğru seyir halinde olan Naim Bozkurt (43) yönetimindeki hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

        KARI KOCA OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobil sürücüsü Güngör Gaga ve arka koltukta oturan eşi Hatice Gaga´nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        DİĞER SÜRÜCÜ TEDAVİYE ALINDI

        Ağır yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Bozkurt ise sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Trafiğin kilitlendiği Akhisar- Manisa istikameti, kazaya karışan araçların çekici ile kaldırılmasının ardından, normale döndü.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Manisa
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yaşlı kadını darp edip boğazını kesmişlerdi! Komşu vahşeti!
        Yaşlı kadını darp edip boğazını kesmişlerdi! Komşu vahşeti!
        Daha 17 yaşındaydı... Melek Nur'u kaybettik!
        Daha 17 yaşındaydı... Melek Nur'u kaybettik!
        'Türkiye'ye yönelik büyük planlarımız var'
        'Türkiye'ye yönelik büyük planlarımız var'
        ABD Savunma Bakanının yokluğunu fark etmediler
        ABD Savunma Bakanının yokluğunu fark etmediler
        Balkona çıktı dehşeti yaşadı!
        Balkona çıktı dehşeti yaşadı!
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı!
        Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı!
        Kamu işçisinin ücret zammı eridi
        Kamu işçisinin ücret zammı eridi
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        Obama'dan Biden'a Trump uyarısı
        Obama'dan Biden'a Trump uyarısı
        "Yeni transfer Cengiz Ünder"
        "Yeni transfer Cengiz Ünder"
        "Bardağın dolu tarafı"
        "Bardağın dolu tarafı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı
        AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum
        AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum
        Ünlü sanatçı vefat etti
        Ünlü sanatçı vefat etti
        Norveç'te toplu katliam suçlusu hükümete dava açtı
        Norveç'te toplu katliam suçlusu hükümete dava açtı
        Cengiz Ünder şov!
        Cengiz Ünder şov!
        "Okan Buruk teşekkürü hak ediyor"
        "Okan Buruk teşekkürü hak ediyor"
        Beşiktaş yeni teknik direktörünü açıkladı!
        Beşiktaş yeni teknik direktörünü açıkladı!
        Habertürk Anasayfa