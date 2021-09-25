Yerli ticari araç üreticisi Karsan, yeni yüzde 100 elektrikli model ailesi e-ATA’yı tanıttı. E-ATA serisinin 10, 12 ve 18 metre uzunluğunda üç farklı model olarak pazardaki yerini aldığı belirtilirken, ismini Türkçe’de ailenin büyükleri anlamına gelen Ata’dan alan aracın, Karsan’ın elektrikli ürün gamı içerisindeki en büyük otobüs modellerinden oluştuğu kaydedildi.
Yapılan açıklamaya göre, 150 kWh’tan 600 kWh’a kadar 7 farklı batarya paketiyle tercih edilebilen e-ATA model ailesinin, gerçek sürüş koşullarında 12 metrelik boyutunda 450 kilometreye kadar menzil sunuyor.
Verilen bilgiye göre, e-ATA’da'nın batarya kapasitesi 10 metre için 300 kWh, 12 metre için 450 kWh iken, 18 metre sınıfındaki modelde 600 kWh kapasiteye çıkılabiliyor. e-ATA’nın tekerlere konumlanan elektrikli hub motorlarının da, 10 ve 12 metrede 250 kW azami güç ve 22 bin Nm tork, 18 metrede ise 500 kW’lık azami güç sunduğu belirtildi.
Öte yandan, hızlı şarj teknolojisiyle batarya paketinin büyüklüğüne göre 1 ila 4 saat arasında şarj edilebilen e-ATA model ailesi ile birlikte Karsan'ın 6 metreden 18 metre uzunluğa kadar tüm boyutlarda yüzde 100 elektrikli toplu taşıma araçları sunabildiği vurgulandı.
'TEŞVİKLER SIFIR EMİSYONA GEÇİŞİ HIZLANDIRIYOR'
Karsan'ın Bursa fabrikasındaki e-ATA lansmanında açıklamalarda bulunan Karsan CEO’su Okan Baş, "Başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada gelecek için daha yaşanabilir ve çevreci adımlar atılıyor. Şehir içerisinde durmaksızın hizmet veren otobüslerin tamamen çevreci hale getirilmesi de bu adımlardan bir tanesi. Buna yönelik verilen teşvikler ve gelişmiş ülkelerce sıfır emisyona geçişle ilgili belirlenen hedef tarihler değişimi hızlandırıyor" dedi.
Avrupa’nın e-ATA serisi gibi büyük sınıftaki yüzde 100 elektrikli otobüslere önümüzdeki dönemde önemli ölçüde ihtiyaç duyacağını belirten Baş, "Avrupa şehir içi otobüs pazarına baktığımızda pazarın yüzde 83’ünü 12 ve 18 metrelik büyük boy otobüslerden oluştuğunu görüyoruz. Öte yandan, dizelden elektrikli otobüslere dönüşüm ise hızla artıyor. 2024’te satılan araçların yüzde 35’inin, 2030’da ise en az yüzde 50’sinin tamamen elektrikli olması bekleniyor. Bu dönüşümü desteklemek adına Paris, Londra ve Hamburg gibi büyük şehirler artık yeni otobüs alımlarında sıfır emisyonlu araç olması şartı getirdiler. Bugün pazara sunduğumuz e-ATA serisiyle 10,12,18 m’lik yüzde 100 elektrikli otobüslerimiz ile artık pazarın tamamında yer alıyoruz" diye konuştu.
ROMANYA'YA 66 ADET ELEKTRİKLİ OTOBÜS GÖNDERECEK
Karsan CEO’su Okan Baş, e-ATA için Romanya'dan sipariş aldıklarını açıkladı. Baş, e-ATA model ailesinin seri üretimine başladıklarını belirterek, "10 adetlik ilk e-ATA filomuzu bu yılın Aralık ayında Romanya’nın Slatina şehrine teslim etmiş olacağız" dedi.
Geçtiğimiz ay da, 18 metre sınıfındaki e-ATA için 56 adetlik bir anlaşma imzaladıklarını hatırlatan Baş, "Bu otobüsleri de 2022 itibariyle Romanya’nın iki farklı şehrine teslim etmeyi hedefliyoruz. 35 milyon euro tutarındaki bu anlaşma aynı zamanda Türkiye’nin en büyük elektrikli otobüs ihracatı olmasıyla da önem taşıyor" dedi.
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