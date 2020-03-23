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Yerli üreticilerden Karsan, daha önce katıldığını duyurduğu ABD Posta Servisi'nin 'Yeni Nesil Dağıtım Aracı' ihalesi kapsamında yeni bir açıklamada bulundu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada bulunan şirket, "Şirketimiz, ABD Posta Servisi'nin Yeni Nesil Dağıtım Aracı Alım Süreci kapsamında, ihale mercii tarafından 2020 yılının ilk çeyreği sonuna kadar üretim için fiyat teklifi vermek üzere davet edildiğini 30 Aralık 2019 tarihli Özel Durum açıklaması ile duyurmuştur. İhale merci tarafından üretim için fiyat teklifi verme süresinin 15 Mayıs 2020 tarihine ertelendiği tarafımıza bildirilmiş olup, gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır" ifadesini kullandı.