REKLAM advertisement1

Karsan, Kuzey Amerika’nın ardından Japonya pazarında hizmet vermeye başlıyor.

Japonya pazarına Nisan 2023’de Altech firmasıyla gerçekleştirdiği iş birliği anlaşmasının ardından giriş yapan Karsan, e-JEST modelinin Japonya lansmanını gerçekleştirdi.

Türk Büyükelçiliği’nde düzenlenen törende konuşan Karsan CEO’su Okan Baş, Japonya’da tanıttıkları e-JEST’in, Karsan’ın ilk sağdan direksiyonlu aracı olduğunu vurguladı.

Baş, "Bu yılı 22 ülkede 1000 adet elektrikli araca ulaşarak kapamayı bekliyoruz. Kanada’dan Japonya’ya kadar çok geniş bir coğrafyada hizmet verir hale geldik. Japonya pazarında da önümüzdeki sene 100 adetlik satışa ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

6 metrelik elektrikli şehir minibüsü Karsan e-JEST, 22 kişilik yolcu kapasitesine sahip.

Gücünü BMW’nin 135 kW’lik elektrik motorundan alan araç, 88 kWh batarya kapasitesi ile 210 kilometreye kadar menzile sahip. Hızlı şarj ile 1 saatte, ev tipi gece şarjı ile 4 saatte şarj olabilen e-JEST'te, enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryalar yüzde 25 oranında kendi kendini de şarj edebiliyor.