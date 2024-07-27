Kars'ta yağmurların ardından ortaya çıkan kelebekler doğayı süslüyor
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir süredir etkili olan sağanağın ardından meralarda açan çiçeklerde gezen kelebekler, doğaya güzellik katıyor
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Sarıçam ormanlarıyla çevrili 2 bin 600 rakımlı Kızılçubuk, Keklik Vadisi ve Çataldere bölgesi, yağışların ardından rengarenk açan çiçekler ve kelebeklerle bezendi.
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Mavi, kırmızı, kahverengi ve beyaz renkleriyle kondukları çiçekleri süsleyen kelebekler, doğaya ayrı güzellik katıyor.
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Doğa fotoğrafçısı Bilal Karaağaç, Sarıkamış'ın doğasının fotoğrafçılar için bulunmaz güzelliklere sahip olduğunu söyledi.
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Karaağaç, doğadaki kelebeklerin çekimini yapmanın keyifli olduğunu belirterek, "Yağmurların ardından amatör fotoğrafçılar olarak Sarıkamış'ın doğasına çıktık.
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Sarıkamış'ın doğal yaşamını, kelebekleri, doğal güzellikleri kendimizce fotoğraflamaya çalıştık. Amatör ve profesyonel fotoğrafçıları buraya bekleriz" diye konuştu.
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Musa Güneş ise doğa fotoğrafçılığına yeni başladığını dile getirerek, "Ağabeylerimizle Sarıkamış ormanındaki kelebeklerden zor da olsa bir kare yakalayabildik. Buraların gerçekten çok güzel bir doğası var" dedi.
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