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        Haberler Gündem Kars'ta şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler

        Kars'ta şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kars'ın Arpaçay ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi öldü,1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 00:02 Güncelleme: 22.10.2023 - 00:11
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        Kars'ta feci kaza: 3 ölü
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        Ahmet Sapan yönetimindeki plakası öğrenilmeyen otomobil, ilçenin Yalınçayır Mahallesi'nde şarampole devrildi.

        Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, araçtaki sürücü Sapan, Ecevit Güney ve Şaban Bayyiğit'in olay yerinde hayatını kaybettiği, Erkan Kaya'nın ise yaralandığı anlaşıldı.

        Kaya, sağlık ekiplerince Arpaçay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

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        #kars
        #Ahmet Sapan
        #haberler
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