Yıldırım-3 Ağrı Dağı Operasyonu kapsamında, Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca Sarıkamış kırsalında gerçekleştirilen operasyonda PKK’lı teröristlere ait 7 büyük tüp, 2 küçük tüp, 3 örgütsel doküman ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Öte yandan bölgede operasyonlar sürüyor.