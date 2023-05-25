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Kars'ta inşaatın temel kazısında top mermisi bulundu

Kars'ta bir apartman için kazılan temelde, Osmanlı-Rus Savaşı döneminden kaldığı değerlendirilen patlamamış top mermisi bulundu

Giriş: 25.05.2023 - 14:40 | Güncelleme: ABONE OL
Kars'ta inşaatın temel kazısında top mermisi bulundu
Kars'ta inşaatın temel kazısında bulundu
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AA

Kars'ta Halitpaşa Mahallesi Uçar Sokak'ta Şahin Ordukaya'ya ait binanın temel kazısını yapan işçiler patlamamış top mermisine rastladı.

AA'nın haberine göre ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerince söz konusu alanda çevre emniyeti sağlandı.

Osmanlı-Rus Savaşı döneminden kalmış olabileceği değerlendirilen top mermisi daha sonra uzman ekiplerce güvenli alana götürülerek kontrollü şekilde imha edildi.

Top mermisinin imha edilmesi sonrası inşaat çalışmalarına devam edildi.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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