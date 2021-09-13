Denetimli serbestlikten çıktı kayınbiraderini öldürdü

Alınan bilgiye göre, Bayam Mahallesi'nde daha önce eşini bıçakladığı gerekçesiyle tutuklanan Muhammed A, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlikten yararlanarak tahliye oldu.

Cezaevinden çıktıktan sonra eşi Elif A'nın dönmemesine sinirlenen Muhammed A, kayınpederinin evine gitti. AA'nın haberine göre; evin banyo penceresinden gizlice içeri giren Muhammed A, yatakta uyuyan kayınbiraderi Harun Aydın'ı (25) silahla vurarak öldürdü.

Olayın ardından kaçan Muhammed A'nın yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Hayatını kaybeden Aydın'ın cenazesi otopsi için Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli Muhammed A, arazide kaçarken jandarma ekiplerince yakalandı.